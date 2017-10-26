Аксенов запустил в соцсетях флешмоб ко Дню народного единства

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости, Виктор Лященко.Глава Крыма Сергей Аксенов в преддверии Дня народного единства запустил с социальных сетях флешмоб, а также пригласил всех желающих присоединиться к нему.

Аксенов изменил обложку профиля и написал, что для него самым ярким примером единения крымчан является Крымская весна, обозначив хэштеги #Мыедины #Крым.

Глава Крыма передал эстафету землякам и спросил, что значит для них понятие "единство".

День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.

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