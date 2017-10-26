Власти Пермского края помогут с жильем слепому ветерану

УФА, 26 окт – РИА Новости.Власти Пермского края окажут помощь в решении жилищного вопроса ветерану, о котором местные СМИ писали, что он инвалид по зрению и проживает в разрушающемся доме, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации губернатора края.

Ранее в СМИ появилась информация, что слепой 91-летний ветеран Антонин Бекурин живет в разрушающемся доме в Октябрьском районе Пермского края, и местные власти якобы не переселяют его в новое жилье.

"Губернатор региона Максим Решетников распорядился оказать помощь в решении жилищного вопроса жителя Октябрьского района Пермского края ветерана Антонина Бекурина", — прокомментировал вопрос представитель пресс-службы.

По его словам, представители краевого правительства выезжали на место к ветерану, чтобы разобраться в ситуации, и выяснили, что местные власти не отказывали ему в новом жилье.

"Отказа в предоставлении выплаты на жилье за счет средств федерального бюджета не было, так как не было предоставлено документов на обеспечение жильем в администрацию поселения", — пояснил собеседник агентства, отметив, что правовых оснований для предоставления федеральной выплаты на обеспечение жильем нет, поскольку Бекурин служил в частях недействующей армии.

"Дом его ветхий, поэтому вопрос должен быть решен на уровне муниципалитета. Администрация района решает вопрос по предоставлению другого жилья или ремонта этого", — добавил представитель пресс-службы губернатора края.