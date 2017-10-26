В Катыни перезахоронят останки советских граждан

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Перезахоронение останков советских граждан, найденных при благоустройстве российской части мемориального комплекса "Катынь" в Смоленской области, пройдет 30 октября в День памяти жертв политических репрессий, сообщает пресс-служба Минкультуры в четверг.

В пресс-службе пояснили, что на протяжении многих лет территория российской части международного мемориального комплекса "Катынь" в Смоленской области, на которой захоронены тысячи советских граждан, погибших в результате политических репрессий 1920–30-х годов, не благоустраивалась. В 2017 году Российское военно-историческое общество и Музей современной истории России проводят работы по реконструкции мемориала.

"Тридцатого октября, в День памяти жертв политических репрессий, на территории мемориального комплекса "Катынь" (Смоленская область) состоится перезахоронение останков советских граждан, найденных при благоустройстве российской части мемориала", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проект благоустройства российской части комплекса разработал народный художник России, председатель правления Союза художников Российской Федерации Андрей Ковальчук. Особое внимание в проекте уделено "Долине смерти", где захоронены жертвы политических репрессий.