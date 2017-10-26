Орлова: Владимирщина входит в число экономически устойчивых регионов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимирская область уверенно входит в число регионов устойчивого экономического развития, заявила губернатор Владимирской области Светлана Орлова в отчете перед депутатами Законодательного собрания; почти двухчасовой ежегодный отчет касался всех основных направлений развития региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального парламента.

"Владимирская область уверенно входит в число регионов устойчивого экономического развития. Основная ставка делается на инновационные, наукоемкие производства. Эти достижения стали возможны благодаря слаженной работе исполнительной и законодательной ветвей власти. Принципиально важно, чтобы власть слушала и слышала людей", — привели в пресс-службе слова Орловой.

Глава региона поблагодарила депутатов за качественное законодательное обеспечение комплексной социальной поддержки многодетных семей — их в области более 10 тысяч, и в целом, материнства и детства. Орлова обратилась к депутатам с просьбой тщательно отслеживать эффективное исполнение так называемого "детского бюджета" — раздела, предусматривающего целевые расходы областной казны на подрастающее поколение.

Губернатор призвала народных избранников сохранить настрой на конструктивную совместную работу по главным приоритетам на 2018 год. "Рассчитываю, что вы обеспечите оперативное принятие нормативных актов, необходимых для реализации приоритетных задач", — заключила она.