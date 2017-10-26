В ЛДПР оценили возможное повышение стоимости патента для мигрантов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Повышение стоимости патента для мигрантов может привести к нелегальной миграционной деятельности, считает зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил увеличить стоимость патента для мигрантов, чтобы сдерживать их приток в столицу.

"С одной стороны, мы в ЛДПР всегда считали, что в миграционном вопросе надо проявлять самую жесткую позицию, но одновременно с этим мы понимаем, что повышение стоимости патента может привести к тому, что, возможно, какая-то часть лиц, которая сегодня легально приобретает этот патент, они перестанут это делать, и тем самым мы будем провоцировать нелегальную миграцию", — заявил Нилов журналистам.