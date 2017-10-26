Москвичи в субботу смогут проверить свое здоровье в мобильных пунктах

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Москвичи смогут проверить свое здоровье в мобильных пунктах у станций МЦК в субботу, рассказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Возможность для человека увидеть, зайти, задать вопрос, проверить свое здоровье — это можно сделать в мобильных пунктах… Мы размещаем в этих пунктах врачей общей практики — это терапевты, которые имеют еще несколько компетенций, связанных с теми или иными заболеваниями…, размещаем в этих пунктах дерматологов", — сказал Хрипун на пресс-конференции в четверг.

Мобильные пункты будут работать с 12.00 по 20.00 в субботу, 28 октября, около семи станций Московского центрального кольца: Владыкино, Локомотив, Соколиная гора, Андроновка, Балтийская, Дубровка и Лихоборы.