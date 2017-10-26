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Общество

На Смоленщине в 2018 г на благоустройство дворов выделят около 235 млн руб

10:5026.10.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГорода России. СмоленскГорода России. Смоленск
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМОЛЕНСК, 26  окт – РИА Новости. В следующем году на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Смоленской области планируется выделить из средств бюджетов всех уровней порядка 235 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По его словам, на Смоленщине в проекте участвуют семь муниципальных образований — Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Гагарин, Рославль, Сафоново и Ярцево. В них планируется благоустроить 84 дворовых территории и 14 мест массового посещения граждан.

На сегодняшний день работы полностью завершены в 32 дворах и семи скверах и парках. Общий объем финансирования проекта в этом году составляет порядка 215 миллионов рублей.

"Лучшие результаты показали города Рославль и Сафоново, в которых весь комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест массового посещения граждан выполнен в полном объеме. В Вязьме, Гагарине и Ярцеве реализация приоритетного проекта также завершается, и все работы будут выполнены в установленные сроки. Несколько сложнее ситуация, сложившаяся в Дорогобуже, где привести в порядок планировали 21 дворовую территорию и пять мест массового посещения граждан. В настоящее время работы по благоустройству дворов выполнены на 70%, отремонтированы четыре места массового посещения граждан", — сказал собеседник агентства.

Выступая на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории области проекта, губернатор области Алексей Островский пообещал оказать помощь областному центру, в котором проект предусматривает благоустройство 33 дворовых территорий и трех мест массового посещения граждан, а также другим муниципалитетам, если возникнет такая необходимость.

Ремонт автодороги. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Смоленщина — региональный лидер по количеству отремонтированных дорог
"Наш приоритет в данной работе — выполнить все мероприятия, запланированные в рамках федерального проекта, и не обмануть ожидания смолян", — заявил глава региона.

Кроме того, Островский поручил провести во всех муниципалитетах, где завершено выполнение проекта "Формирование комфортной городской среды", опрос об его итогах. "С учетом опыта текущего года, необходимо, чтобы формирование комфортной городской среды предполагало создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья", — отметил губернатор.

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