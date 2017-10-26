Аксенов поручил ликвидировать систему талонов в крымских больницах

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ликвидировать систему выдачи талонов, без которых невозможно попасть на прием к врачу.

"В следующую пятницу ожидаю от министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Голенко план по ликвидации системы выдачи талонов. Люди не должны тратить ни свое время, ни свое душевное здоровье в попытках пробиться через бюрократические барьеры", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

Глава Крыма подчеркнул, что во время инспекции Ленинского района и выездного приема граждан представителями Совета министров республики была отмечена излишняя бюрократизации в сфере здравоохранения. "К качеству медицины практически нет претензий: много лекарственных препаратов поступает бесплатно, активно действует программа по переоборудованию", — сообщил он.

"Однако, несмотря ни на что, все достижения полностью уничтожаются системой талонов, которые гарантируют попадание пациента к врачу. Нынешняя ситуация такова, что наличие у человека такого талона приравнивается к добыче трофея на войне. А саму бумажку не получить без "штыковой атаки" и борьбы в "окопах". Все это усугубляется недоступностью самих учреждений здравоохранения для жителей сел из-за отсутствия нормального транспортного сообщения", — отметил глава республики.

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