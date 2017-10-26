В Новосибирском зоопарке встретятся орангутаны из Москвы и Чехии

НОВОСИБИРСК, 26 окт — РИА Новости. Новосибирский зоопарк получил из московского самку редкого борнейского орангутана для создания пары с самцом, рожденным в зоопарке Чехии, сообщается в четверг на сайте зоопарка.

"Из Московского зоопарка в Новосибирск на постоянное место жительство прибыла красавица Мишель. Это долгожданное событие для нашего зоопарка. Борнейские орангутаны содержатся у нас уже девять лет", — говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что в 2008 году в Новосибирск прибыли два самца орангутана — Бату, рожденный в Чешском зоопарке Двур Кралове, и Захар из Московского зоопарка. Прибывшей сейчас самке Мишель восемь лет. Она приходится сестрой Захару. Их мать Личиана родилась и живет в Московском зоопарке.

"Подбирая пары, биологи, конечно, учли данный факт, и было решено, что Мишель составит пару Бату", — говорится в сообщении. Орангутану Бату 18 лет, что у этих приматов считается расцветом сил. Он, как и Мишель отличается развитыми интеллектуальными способностями.

В зоопарке отметили, что в дикой природе эти приматы находятся под угрозой полного исчезновения, зоологические парки прикладывают все усилия для сохранения вида и потому создание пар и получение потомства имеет огромное значение. Молодая самка и Бату быстро установили контакт и уже живут в одном вольере.