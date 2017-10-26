Минобрнауки назначило исполняющего обязанности ректора красноярского СФУ

КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Минобрнауки России назначило исполняющим обязанности ректора Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске Владимира Колмакова, сообщает пресс-служба вуза.

"Приказом Минобрнауки России исполняющим обязанности ректора Сибирского федерального университета назначен Владимир Иннокентьевич Колмаков. Исполняющий обязанности ректора будет работать в должности до назначения в установленном порядке распоряжением Правительства РФ", — говорится в сообщении.

В вузе сообщили, что прежний ректор, академик РАН Евгений Ваганов написал заявление об уходе по собственному желанию несколько дней назад. Он продолжит работать в вузе на должности научного руководителя СФУ.

Колмаков — доктор биологических наук, профессор. Окончил Красноярский государственный университет в 1990 году по специальности "Биология, физиология растений". Он стоял у истоков создания и становления СФУ. До назначения занимал в университете руководящие должности.