Роспотребнадзор не выявил новых случаев отравления в спортшколе в Якутии

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Новых случаев заболевания среди воспитанников детско-юношеской футбольной школы в Нерюнгри, где накануне 46 детей пожаловались на кишечное расстройство, не было, сообщает управление Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия) в четверг.

Ранее прокуратура региона сообщала, что 25 октября после ужина в столовой 46 воспитанников детско-юношеской футбольной школы в городе Нерюнгри обратились с жалобами на кишечное расстройство. Все дети обеспечивались питанием в столовой школы № 15. Семеро детей госпитализированы для обследования, остальные лечатся амбулаторно. Прокуратура и СКР проводят проверку.

"За прошедшие сутки новых случаев пищевой токсикоинфекции среди воспитанников республиканской специализированной детско-юношеской футбольной школы в городе Нерюнгри не зарегистрировано. Состояние всех заболевших 46 детей удовлетворительное, лечение получают в полном объеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что санитарные врачи начали эпидемиологическое расследование.

"Отобраны пробы продуктов, готовых блюд, воды, дезинфицирующих средств, смывов с объектов внешней среды, биоматериала персонала и заболевших", — говорится в сообщении.