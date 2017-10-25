У депутатов Госдумы нет и не может быть двух гражданств, заявил Неверов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ни у одного депутата Госдумы нет и не может быть двух гражданств, а тем, кто сомневается в достоверности данной информации касаемо Натальи Поклонской, он предложил обратиться во фракцию официально для документального подтверждения, заявил в среду журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Ранее интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что власти Украины до сих пор не лишили экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы от "Единой России" Наталью Поклонскую украинского гражданства. Сама Поклонская в ответ на это заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году по указу тогдашнего президента республики Виктора Януковича.

"Тем, кто делает такие заявления, могу посоветовать одно: учите матчасть. В соответствии с российским законодательством депутат Госдумы не может иметь двойное гражданство. Депутатом Госдумы может стать только гражданин России, имеющий одно гражданство — Российской Федерации. Центральная избирательная комиссия осуществляет соответствующие проверки. Поэтому ни у одного депутата Государственной Думы нет гражданства иной страны", — заявил Неверов журналистам.

По его словам, если вдруг у кого-то из депутатов будет два гражданства, этот человек автоматически потеряет статус депутата, "поэтому, когда звучат подобные заявления, они звучат с единственной целью: попытаться дискредитировать человека".

"Если у кого-то есть необходимость получить подтверждающие документы, пусть они к нам обратятся официально, мы можем им предоставить документацию, подтверждающую, что наша коллега Наталья Поклонская является гражданином только одной страны — Российской Федерации", — заключил Неверов.