У депутатов Госдумы нет и не может быть двух гражданств, заявил Неверов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ни у одного депутата Госдумы нет и не может быть двух гражданств, а тем, кто сомневается в достоверности данной информации касаемо Натальи Поклонской, он предложил обратиться во фракцию официально для документального подтверждения, заявил в среду журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
"Тем, кто делает такие заявления, могу посоветовать одно: учите матчасть. В соответствии с российским законодательством депутат Госдумы не может иметь двойное гражданство. Депутатом Госдумы может стать только гражданин России, имеющий одно гражданство — Российской Федерации. Центральная избирательная комиссия осуществляет соответствующие проверки. Поэтому ни у одного депутата Государственной Думы нет гражданства иной страны", — заявил Неверов журналистам.
По его словам, если вдруг у кого-то из депутатов будет два гражданства, этот человек автоматически потеряет статус депутата, "поэтому, когда звучат подобные заявления, они звучат с единственной целью: попытаться дискредитировать человека".
"Если у кого-то есть необходимость получить подтверждающие документы, пусть они к нам обратятся официально, мы можем им предоставить документацию, подтверждающую, что наша коллега Наталья Поклонская является гражданином только одной страны — Российской Федерации", — заключил Неверов.