"Единая Россия" предложит Минтруду обязать соцработников носить форму

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Социальная платформа "Единой России" подготовит дорожную карту "Будущее социальной сферы России. Социальная поддержка", которую передадут в Минтруд РФ; в числе предложений — обязать социальных сотрудников носить форму, сообщила пресс-служба партии.

В среду в Ульяновске в рамках IV Международного социально-трудового форума были подведены первые итоги стратегической сессии "Образ будущего социальной сферы России. Социальная поддержка". По итогам этой сессии и будут отобраны лучшие проекты.

"За эти дни было предложено множество интересных инициатив. В частности, перспективным представляется предложение о том, что социальный работник будущего должен носить форму. Так он станет узнаваем, также форма усложнит "работу" всякого рода мошенникам, выдающим себя за соцработника. Речь также шла о необходимости разработки специальных программ подготовки социальных волонтеров. Интересен проект "Приемная семья" для граждан пожилого возраста, предусматривающий выплату льгот таким семьям", — цитирует пресс-служба партии слова председателя социальной платформы ЕР Валерия Рязанского.

По его словам, разработанные в ходе сессии проекты войдут в дорожную карту "Будущее социальной сферы России. Социальная поддержка", которая будет передана в Минтруд РФ.

Также на сессии обсуждались вопросы выплаты детских пособий по уходу за ребенком до 3 лет, равнозначных прожиточному минимуму матери и ребенка, а также получение родителями налоговых льгот прогрессивно в соответствии с количеством детей в семье.