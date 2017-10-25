Банк России будет повышать финансовую грамотность старшего поколения

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Банк России будет повышать финансовую грамотность пожилых людей с помощью образовательного курса "Прививаем финансовую культуру", сообщается на сайте ЦБ.

"Образовательный курс "Прививаем финансовую культуру", разработанный Банком России, позволит пожилым людям узнать, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, применять современные онлайн-технологии и не стать жертвой мошенников", — говорится в сообщении.

Уточняется, что первое занятие прошло в среду в Саратовском социально-экономическом институте имени Г.В. Плеханова. По отзывам первых слушателей, для них очень полезна информация о мошеннических схемах и противодействии им, а также о том, куда можно обратиться за защитой своих прав, все участники занятия выразили готовность поделиться полученными знаниями с родными и друзьями, указывает ЦБ.

До конца года подобные курсы должны пройти в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе при поддержке крупнейших региональных вузов и библиотек. В дальнейшем запланированы обучающие мероприятия в 25 российских городах, среди которых Курск, Ярославль, Краснодар, Тюмень, Екатеринбург, Архангельск, Калининград, Новосибирск и Иркутск, в дальнейшем проект будет реализован в других регионах.

Курс состоит из четырех уроков и рассчитан на группу до 25 человек. На первом занятии "Экономия для жизни" обучающимся расскажут, как правильно сберегать средства, как получить дополнительный пассивный доход и как вести учет своих трат. Второе занятие "Банковские услуги" будет посвящено критериям выбора банка, различным нюансам кредитования.

На третьем уроке "Удаленный доступ к услугам" слушатели узнают о том, как осуществить покупку или оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома, или перевести деньги в другой регион, а на занятии "Правила безопасности" научатся распознавать мошенников и финансовые пирамиды, а также познакомятся с правилами кибергигиены.