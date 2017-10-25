Большой этнографический диктант пройдет на ледоколе и 100-метровой башне

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Большой этнографический диктант в этом году пойдёт во всех регионах РФ и странах ближнего зарубежья более чем на 1,6 тысячи площадок, в том числе на новом ледоколе в Мурманске, в 100-метровой башне "Согласие" в Нальчике и других неожиданных местах, сообщил журналистам глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Большой этнографический диктант пройдет3 ноября, накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов РФ, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.

Больше всего площадок откроется в Удмуртии (210), Красноярском крае (137) и Пермском крае (107).

География диктанта

"В этом году диктант пройдет во всех 85 субъектах Российской Федерации и 11 странах ближнего зарубежья. Но этот перечень еще не закрыт. К нам поступают заявки на открытие новых площадок. Вчера пришли обращения из Франции и Бельгии", — сказал Баринов.

По его словам, центральная площадка будет в Москве в Доме Пашкова, где будет много интересных медийных и известных людей, представителей правительства и администрации президента.

"Будут и неожиданные, где-то даже для нас, площадки. Например, в Мурманске диктант будут писать моряки нового ледокола, в Московской области — воспитанники детской колонии в городе Можайске, а Краснодаре казаки вместе с войсковым атаманом, замгубернатора Вячеславом Долудой. В Калининграде диктант будет писаться на площадке российско-немецкого дома, который недавно открыл свои двери. В Удмуртской республике глава республики Александр Бречалов будет писать в Доме дружбы народов города Ижевска", — рассказал руководитель ФАДН.

По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, в Ингушетии диктант пройдет на площадке 100-метровой башни "Согласие". Кроме того, в республике написать диктант по системе Брайля смогут и слабовидящие.

Столичная мэрия рассчитывает, что диктант пройдет более чем на 300 площадках, на сегодняшний день их зарегистрировано 288, заявки будут приниматься до пятницы, в основном это школы, вузы, библиотеки, центры соцзащиты.

"Мы готовы принять до 20 тысяч желающих участвовать в этом диктанте, но если будет больше, то, естественно, есть возможность принять больше людей", — сказал журналистам глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Без подготовки

По словам заместителя руководителя аппарата правительства РФ Андрея Логинова, подготовиться к предстоящему диктанту очень сложно.

"Подготовка, конечно, должна вытекать из общего образовательного уровня. Все зависит от того, что человек читает. Вряд ли вы найдете ответы на эти вопросы, если вооружитесь всеми учебниками, которые проходите в школе", — сказал Логинов, который участвовал в подготовке вопросов к предстоящему диктанту.

При этом он отметил, что вопросы не акцентировали на отдельных деталях, они носят обучающий характер. По его словам, к большинству вопросов предлагается по четыре варианта ответов.

"Мы старались, чтобы эти ответы не были настолько близки друг к другу, что если человек представляет, в какой отрасли должен лежать ответ, то он быстрее остановится на правильном ответе. То есть это своего рода варианты ответов-подсказок, когда, отсекая неправильные ответы, человек, даже не зная какого-то факта, подойдет к этому факту, отвечая на этот вопрос", — пояснил Логинов.

Вопросы затрагивают такие понятия, как традиционная одежда, национальная кухня, танцы, поэзия, эпос, строительство традиционного жилища. По его словам, очень многие из этих понятий лежат в оперативном сознании каждого человека как некий образ — например, как вигвам североамериканских индейцев.

Можно и онлайн

Баринов рассказал, что диктант начнется в одно и то де время практически на всех площадках — в 10.00 мск. Исключение сделано лишь для Дальнего Востока и Сибири. Из-за большой разницы во времени диктант здесь начнется в 10.00 по местному времени.

Диктант состоит из 20 одинаковых для всех площадок вопросов, еще 10 вопросов будут учитывать региональную специфику. За правильные ответы можно получить максимум 30 баллов. На написание диктанта отводится 45 минут. Принять участие в диктанте можно как очно, так и онлайн.

В 2016 году Большой этнографический диктант написали почти 90 тысяч человек: 35 тысяч очно и более 50 тысяч онлайн. Самым молодым участником диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым возрастным — 80-летний житель Мордовии.