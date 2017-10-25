В России и странах ближнего зарубежья пройдет этнографический диктант

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Второй большой этнографический диктант пройдет 3 ноября в России и 11 странах ближнего зарубежья. Идея диктанта родилась в Удмуртии, первый раз мероприятие прошло в прошлом году.

Как отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, этот диктант придумали для того, чтобы проверить, насколько хорошо люди знают историю, обычаи, традиции и культуру народов России.

Также задача тестирования состоит в том, чтобы после этой акции у жителей России и ближнего зарубежья проснулись интерес и желание изучать историю своего края и семьи, свои традиции и традиции своих предков, узнать больше о тех народах, которые живут и исторически жили рядом.

"Знание является основой для взаимного уважения людей разных национальностей, разных вероисповеданий", — сказал он.

Диктант будет состоять из 30 вопросов и длиться 45 минут. Его также можно будет написать в режиме онлайн. Первые 20 вопросов будут общими для всех, а последние 10 посвящены тематике региона, в котором живет человек.

"Вопросы составляли сотрудники Федерального агентства по делам национальностей. Вопросы закрывают всю этнографическую палитру, которая должна существовать в голове у каждого современного, образованного, эрудированного россиянина", — отметил заместитель руководителя аппарата правительства РФ Андрей Логинов.

На данный момент в Москве зарегистрировано 288 площадок для проведения диктанта, а в общей сложности планируется открыть более 300, отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, рассказывая об этапах подготовки Москвы к этнографическому диктанту.

"Мы готовы принять до 20 тысяч желающих участвовать в этом диктанте, но, если будет больше, у нас есть возможность принять больше людей", — добавил он.

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров отметил, что диктант смогут написать и люди с ограниченными возможностями — для этого тест специально был переведен на шрифт Брайля для слепых людей.

"Диктант обратит внимание общества, он поможет каждому человеку проанализировать свой жизненный опыт, посмотреть в себя и подумать, а что я знаю о своих соседях, что я знаю о других народах, которые населяют нашу страну, а самое главное — понять, что он не знает", — добавил Логинов.

Итоги большого этнографического диктанта подведут к Дню Конституции РФ — 12 декабря.