Москалькова вступила в комиссию по защите ипотечных кредиторов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вступила в Межведомственную комиссию по принятию решений о возмещении кредиторам по ипотечным жилищным кредитам, сообщается в докладе о результатах деятельности уполномоченного за 2017 год.

"Уполномоченному поступило приглашение войти в состав Межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении кредиторам (заимодавцам) по ипотечным жилищным кредитам. Уполномоченный выразил готовность участвовать в данной работе и включен в число членов комиссии", — говорится в докладе.