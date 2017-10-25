Кабмин внес в Думу проект о надбавке к пенсиям прокурорам и сотрудникам СК

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает ежемесячную надбавку к пенсии прокурорам и сотрудникам Следственного комитета РФ и членам их семей, следует из электронной базы документов нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О прокуратуре РФ" и "О Следственном комитете РФ".

"Законопроектом предусматривается установить с 1 февраля 2018 года ежемесячную надбавку к пенсии в размере, соответствующем размеру доплаты за классный чин, к которому применяются коэффициенты (размер повышающих коэффициентов предлагается устанавливать указом президента Российской Федерации поэтапно, в течение 2018-2019 годов) прокурорам, научным и педагогическим работникам органов и организаций прокуратуры и членам их семей, сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации и членам их семей", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что указанная ежемесячная надбавка учитывается в составе пенсии.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность индексации для прокуроров и следователей, не являющихся военнослужащими, оклада по должности, оклада по воинскому званию и процентной надбавки за выслугу лет, учитываемых для исчисления пенсий военных прокуроров и членов их семей, сотрудников военных следственных органов Следственного комитета, имеющих воинское звание офицера, и членов их семей.