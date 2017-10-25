В Калининграде более 120 домов остались без тепла из-за аварии

КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Более 120 жилых домов, а также социальные объекты и административные здания в Калининграде остались без горячей воды и отопления из-за прорыва теплотрассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципального предприятия "Калининградтеплосеть".
На предприятии рассчитывают, что устранить повреждение теплотрассы удастся до конца дня. В пресс-службе главного управления МЧС по региону добавили, что в зоне отключения находятся 2,7 тысячи человек в жилых домах, а также посетители поликлиники, трех детских садов, школы. Без тепла также остался корпус Балтийского федерального университета имени Канта, областной музыкальный и торговый колледжи.