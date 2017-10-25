На Смоленщине создают оператора для обеспечения аптек лекарствами

СМОЛЕНСК, 25 окт — РИА новости. В Смоленской области будет создан региональный государственный оператор, который будет обеспечивать аптеки лекарственными препаратами, сообщил глава региона Алексей Островский.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, решение о создании такого рода структуры принято с целью предотвращения возникновения проблем с обеспечением лекарствами льготных категорий граждан.

Собеседник апгентства напомнил, что такая ситуация возникла в региона некоторое время назад в связи с увеличением фактической стоимости лечения одного льготополучателя в месяц до 1,9 тысячи рублей при федеральном нормативе финансирования порядка 807 рублей.

В целях нормализации ситуации по решению главы региона на закупку льготных лекарств из областного бюджета дополнительно были направлены 140 миллионов рублей. "Несмотря на крайне напряженный региональный бюджет, губернатор счел необходимым перераспределить денежные средства с иных расходных статей, изначально предназначенных для таких сфер, как сельское хозяйство, культура и туризм, сбор и переработка твердых бытовых отходов, особо подчеркнув, что обеспечение смолян льготными лекарствами — это первоочередная задача", — сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что создаваемый региональный оператор, как ожидается, начнет функционировать уже в начале 2018 года.

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