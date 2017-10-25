Фельгенгауэр может говорить и дышать самостоятельно, рассказал врач

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В состоянии госпитализированной журналистки Татьяны Фельгенгауэр имеется положительная динамика, она уже может самостоятельно говорить, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы со ссылкой на слова директора НИИ имени Склифосовского Сергея Петрикова.

"Состояние пациентки с положительной динамикой. Мы сегодня убрали интубационную трубку, при помощи которой она дышала, она дышит самостоятельно, чувствует себя вполне удовлетворительно… она уже говорит", — отметил Петриков.

Днем в понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Суд арестовал подозреваемого. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.