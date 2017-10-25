В ПФР опровергли сообщения о дополнительном повышении трудового стажа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Дополнительно повышать минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию не планируется, поскольку Россия и так идёт по пути повышения минимального трудового стажа до 15 лет, это предусмотрено Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы РФ, заявил РИА Новости глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Следует ли повышать минимальный трудовой стаж для получения пенсии в России? Да, пенсию надо "заслужить"

Нет, семи лет стажа для получения минимальных выплат вполне достаточно

Государство обязано обеспечить людям минимальный доход, независимо от стажа Результаты 36.4% Да, пенсию надо "заслужить"

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Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщила, что повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости может стать альтернативой повышению пенсионного возраста в России — такая идея якобы обсуждается в администрации президента и правительстве. При этом в Минтруде РИА Новости заявили, что никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается. Нынешнее пенсионное законодательство предусматривает постепенное увеличение минимального стажа с текущих 8 лет до 15 лет к 2025 году.

"У нас есть стратегия по развитию пенсионной системы, которая реализуется, я думаю, что правительство продолжит работу в рамках этой стратегии. В принципе там всё есть: и стимулирования повышения стажа и всё остальное", — заявил Дроздов, комментируя сообщения СМИ об обсуждении повышения минимального трудового стажа для выхода на пенсию.

"Ранее минимальный стаж был – пять лет, был принят закон, что каждый год мы двигаем его – до 15, мы ещё этот путь не прошли", — заявил Дроздов.

"Если мы не достигли 15 лет, как при этом говорить о дальнейшем повышении", — добавил глава ПФР.

Он отметил, что при этом средний стаж выхода на пенсию в России — 35 лет.