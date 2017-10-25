В ПФР опровергли сообщения о дополнительном повышении трудового стажа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Дополнительно повышать минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию не планируется, поскольку Россия и так идёт по пути повышения минимального трудового стажа до 15 лет, это предусмотрено Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы РФ, заявил РИА Новости глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
36.4%Да, пенсию надо "заслужить"
15.6%Нет, семи лет стажа для получения минимальных выплат вполне достаточно
48.0%Государство обязано обеспечить людям минимальный доход, независимо от стажа
"У нас есть стратегия по развитию пенсионной системы, которая реализуется, я думаю, что правительство продолжит работу в рамках этой стратегии. В принципе там всё есть: и стимулирования повышения стажа и всё остальное", — заявил Дроздов, комментируя сообщения СМИ об обсуждении повышения минимального трудового стажа для выхода на пенсию.
"Ранее минимальный стаж был – пять лет, был принят закон, что каждый год мы двигаем его – до 15, мы ещё этот путь не прошли", — заявил Дроздов.
"Если мы не достигли 15 лет, как при этом говорить о дальнейшем повышении", — добавил глава ПФР.
Он отметил, что при этом средний стаж выхода на пенсию в России — 35 лет.