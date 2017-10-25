Топилин рассказал о ситуации с задолженностью по зарплатам на 1 октября

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что задолженность по зарплате в РФ на 1 октября составила 3,38 миллиарда рублей, это на 1 миллиард меньше, чем в прошлом году.

Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства обратил внимание на проблему с задолженностями по зарплате.

"Вот на что еще обратил внимание — у нас 60 тысяч человек в стране вовремя не получают заработную плату. И задолженность свыше 3 миллиардов, там почти 3,5. Максим Анатольевич (Топилин — ред.)", — обратился к Топилину Путин.

"На 1 октября общая сумма задолженности по заработной плате составляет 3 миллиарда 387 миллионов рублей. Если говорить об уровне этой задолженности, то в принципе в этом году максимальная задолженность была с мая 3,8 миллиарда рублей", — сказал Топилин.

По его словам, "если сравнивать с прошлым годом, путем всех принимаемых мер, надзорного реагирования, нам удалось снизить задолженность приблизительно на миллиард".

"В прошлом году это было 4,5-4,8 миллиарда, то есть мы плавно задолженность снижаем, но понимаем, безусловно, что эта проблема остается достаточно острой и мы пытаемся в каждом конкретном случае, что называется, в ручном режиме силами инспекторского реагирования, силами Федеральной службы по труду и занятости в каждой ситуации разбираться и максимально предпринимать меры по взысканию задолженности", — добавил министр.