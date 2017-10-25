Совфед одобрил повышение штрафов за отказ уступить дорогу пешеходам

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду правительственный законопроект о повышении штрафов до 2,5 тысяч рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

В Кодексе об административных правонарушениях вводится административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

В настоящее время водителю, не пропустившему пешехода на "зебре", грозит штраф в размере 1500 рублей.

Закон поступает на подпись президенту.