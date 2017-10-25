Топилин предложил оперативнее реагировать на заявления о задержке зарплат

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Минтруда РФ Максим Топилин предложил более оперативно реагировать на заявления по вопросам, связанным с задержками зарплат.

"Сейчас работаем с Генеральной прокуратурой. Вы (президент Владимир Путин) давали поручение, чтобы внеплановые проверки обязательно согласовывались с Генеральной прокуратурой. Есть предложение, что все-таки по тем вопросам, которые связаны с задолженностью по заработной плате, более оперативно реагировать, если это заявление работника. С тем, чтобы инспектор мог выйти моментально на то предприятие, где есть нарушение, но с незамедлительным направлением информации, извещения в Генеральную прокуратуру", — сказал глава Минтруда РФ на совещании с членами правительства.

Он добавил, что такая практика есть и сейчас, но пока Генпрокуратура предлагает согласовывать с ними внеплановые проверки.