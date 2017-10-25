На форуме телерадиовещателей обсудят проблемы интеграция контента в сети

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Участники XXI Международного конгресса "Национальной ассоциации телерадиовещателей" (НАТ), который начал свою работу в Москве в среду, намерены обсудить проблемы развития регионального вещания, интеграция телевизионного контента в интернет-среду и привлечение молодежной аудитории, а также новые вызовы цифровой эпохи, которые стоят перед телевидением.

"Сегодня, когда мы говорим о новых вызовах в информационных технологиях, когда все говорят только об интернете, что телевидение отходит на второй план, что от него ничего не останется… Я думаю, что они заблуждаются. Телевидение ещё будет показывать и докажет свои возможности и перспективы", — заявил на открытии конгресса председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Он отметил, что в ходе работы участники конгресса обсудят продвижение с использованием современных технологий для ТВ, вопросы защиты авторских прав и "сохранение уже существующей аудитории с учётом тех цифровых технологий, которые меняют наш мир".

В свою очередь президент НАТ Эдуард Сагалаев зачитал приветствие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Одновременно и на одной площадке с Конгрессом при поддержке и участии НАТ открылась Международная выставка вещательного оборудования и технологий NATEXPO.

"Уже со следующего года мы совместно попробуем поменять немного формат выставки, попробуем его сделать не единоразовой акцией в году, попробуем проводить больше круглых столов, семинаров: все то, что так необходимо для конечных пользователей, для наших телекомпаний. Уже в этом году на нашей выставке в пятницу мы будем делать круглый стол с участием министерства связи и министерства промышленности, на котором мы ходим обсудить взаимодействие телекомпаний и российских производителей и возможные локализации производства у нас в стране", — заявил в свою очередь на открытии выставки генеральный директор НТВ Алексей Земский.

Конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей проводится с целью содействия развитию информационной среды и формирования современной отечественной телевизионной отрасли, повышения ее творческой, технологической и коммерческой конкурентоспособности. Начиная с 2013 года, в рамках Международного конгресса НАТ проходит церемония вручения Премии имени Владимира Зворыкина за наиболее значимые научные достижения и инженерные решения в области телерадиовещания, внедрение современных технологий при производстве телерадиопрограмм, развитие международного сотрудничества в научно-технической сфере вещательной индустрии.