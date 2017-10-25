В Самаре более трех тысяч человек остались без отопления из-за аварии

САМАРА, 25 окт — РИА Новости. Более трех тысяч человек остались без отопления из-за аварии в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

"Без теплоснабжения остались потребители 29 жилых домов с населением 3064 человека и 7 социально-значимых объектов (4 поликлиники, детский сад, школа, колледж)", — говорится в сообщении ведомства.

Информация о повреждении трубопровода в Железнодорожном районе Самары поступила в МЧС в 11.15 мск. Сейчас на месте коммунальной аварии работает ремонтно-восстановительная бригада ОАО "ПТС" из 12 человек и девять единиц техники. Специалисты проводят земляные работы, планируется замена участка трубы длиной 3,5 метров.

Завершение ремонтных работ и восстановление теплоснабжения запланировано на 18.00 мск, в среду.

Сейчас температура воздуха в Самаре составляет около – 1 градуса. По данным Приволжского УГМС, возможно похолодание до —4 градусов.