В рейтинг U.S. News Best Global Universities 2018 вошли 15 российских вузов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пятнадцать российских вузов вошли d мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2018, увеличив представительство РФ в нем более чем вдвое, сообщила пресс-служба проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов "5-100".

Как сообщила пресс-служба проекта, медиакомпания U.S. News & World Report опубликовала очередной рейтинг лучших университетов мира U.S. News Best Global Universities 2018. Данный рейтинг фокусируется в основном на академических исследованиях университетов, а также общемировой репутации. Рейтинг выпускается уже более 30 лет — для американских университетов, в международном формате он выходит в четвертый раз, начиная с 2014 года. Общий рейтинг U.S. News Best Global Universities охватывает топ-1250 университетов из 74 стран.

"Российские университеты существенно расширили свое представительство в опубликованном рейтинге, причем увеличение числа российских университетов в общем рейтинге U.S. News Best Global Universities произошло в основном за счет университетов — участников Проекта "5-100", — говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, в общий рейтинг вошли 15 российских университетов, из которых 12 – университеты-участники проекта "5-100". Лучшие позиции заняли Московский государственный университет им. Ломоносова (267-е место), НИЯУ МИФИ (438-е), Новосибирский государственный университет (471-е) и Московского физико-технического института (534-е).

При этом впервые в рейтинг попали девять следующих российских вузов: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет, Южный федеральный университет.

Предметные рейтинги

Как сообщила пресс-служба "5-100", в предметные рейтинги U.S. News Best Global Universities rankings вошли 12 университетов — участников проекта, увеличив свое представительство. Если в 2016 году они входили только в один предметный рейтинг — "Физика", в 2017-м — в четыре, то в 2018 году — уже в шесть по таким предметным областям, как "Физика", "Химия", "Материаловедение", "Математика", "Инженерные науки" и "Социальные (общественные) науки и здравоохранение".

Согласно результатам рейтинга, НГУ и МИФИ вошли в сотню лучших вузов мира по направлению "Физика". Лучшая позиция у НГУ, который занял 88-е место, МИФИ — на 90-й позиции. Следом идут МФТИ (146-е место), СПбПУ (232-е), ТГУ (325-е), Университет ИТМО (422-е), Университет Лобачевского (496-е), УрФУ (530-е), НИТУ "МИСиС" (534-е), КФУ (555-е) и ТПУ (560-е).

В топ-200 лучших вузов мира по направлению "Математика" вошли еще два вуза из проекта "5-100": ВШЭ заняла 144-е место, НГУ — 193-е. По направлению "Материаловедение" в предметный рейтинг U.S. News Best Global Universities вошли НИТУ "МИСиС" (220-я позиция), ТПУ (374-я) и УрФУ (395-я).

Кроме того, по направлению "Химия" в рейтинг вошли НГУ (286-я позиция), ТГУ (532-я), КФУ (571-я), МФТИ (578-я). По одному вузу-участнику проекта "5-100" попали в предметные рейтинги по направлениям "Социальные (общественные) науки и здравоохранение" (ВШЭ — 343-я позиция) и "Инженерные науки" (НГУ –587-я позиция).