В рейтинг U.S. News Best Global Universities 2018 вошли 15 российских вузов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пятнадцать российских вузов вошли d мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2018, увеличив представительство РФ в нем более чем вдвое, сообщила пресс-служба проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов "5-100".
"Российские университеты существенно расширили свое представительство в опубликованном рейтинге, причем увеличение числа российских университетов в общем рейтинге U.S. News Best Global Universities произошло в основном за счет университетов — участников Проекта "5-100", — говорится в сообщении.
При этом впервые в рейтинг попали девять следующих российских вузов: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Высшая школа экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет, Южный федеральный университет.
Предметные рейтинги
Как сообщила пресс-служба "5-100", в предметные рейтинги U.S. News Best Global Universities rankings вошли 12 университетов — участников проекта, увеличив свое представительство. Если в 2016 году они входили только в один предметный рейтинг — "Физика", в 2017-м — в четыре, то в 2018 году — уже в шесть по таким предметным областям, как "Физика", "Химия", "Материаловедение", "Математика", "Инженерные науки" и "Социальные (общественные) науки и здравоохранение".
В топ-200 лучших вузов мира по направлению "Математика" вошли еще два вуза из проекта "5-100": ВШЭ заняла 144-е место, НГУ — 193-е. По направлению "Материаловедение" в предметный рейтинг U.S. News Best Global Universities вошли НИТУ "МИСиС" (220-я позиция), ТПУ (374-я) и УрФУ (395-я).
Кроме того, по направлению "Химия" в рейтинг вошли НГУ (286-я позиция), ТГУ (532-я), КФУ (571-я), МФТИ (578-я). По одному вузу-участнику проекта "5-100" попали в предметные рейтинги по направлениям "Социальные (общественные) науки и здравоохранение" (ВШЭ — 343-я позиция) и "Инженерные науки" (НГУ –587-я позиция).