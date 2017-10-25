МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума перенесла на 8 ноября рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете производства и оборота "сухого алкоголя". Это решение было принято по предложению полномочного представителя правительства РФ в Госдуме Александра Синенко.
Как ранее поясняло правительство, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.
Комитет Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержав ранее законопроект, отметил необходимость его доработки, в частности, предложив уточнить определения порошкообразной спиртосодержащей продукции.
Сейчас к спиртосодержащей относится продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции. Аналогичный подход должен быть применим и к полученной из соответствующего порошка "продукции в жидком виде", считает профильный комитет.