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Общество

Историк рассказал о ходе экспертизы "екатеринбургских останков"

11:3525.10.2017
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкВеликие княжны, дочери Императора Николая II, Мария, Татьяна, Анастасия и ОльгаВеликие княжны, дочери Императора Николая II, Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Сергей Стефанов. Экспертизы в отношении "екатеринбургских останков" будут проводиться "до тех пор, пока остаются вопросы", и, судя по всему, исследования еще не будут завершены к Архиерейскому Собору Русской православной церкви в конце ноября этого года, заявил в интервью РИА Новости исследователь обстоятельств гибели царской семьи, историк и общественный деятель Анатолий Степанов.

Царь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Начало 1910-х гг
© РИА Новости
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Историк рассказал о найденных в 2007 году "екатеринбургских останках"
Согласно законодательству, эксперты не могут разглашать результаты экспертиз до закрытия следственного дела по уголовному преступлению. Тем не менее, в виде исключения отдельные беседы с экспертами, с разрешения Следственного комитета, сейчас публикует церковный портал Православие.ру. Анатолий Степанов уполномочен Патриаршей комиссией по исследованию останков записывать и публиковать беседы с экспертами.

Отвечая на вопрос о том, есть ли хотя бы примерные данные, когда можно ждать окончательных результатов, и может ли поставить точку в этом деле Архиерейский Собор, собеседник агентства напомнил позицию патриарха Кирилла, которая заключается в том, что останки "будут исследовать до тех пор, пока остаются вопросы". Ожидается, что Архиерейский Собор пройдет с 29 ноября по 2 декабря этого года.

"Торопливость в этом вопросе не нужна. Ни к каким датам священноначалие не привязывается. Поскольку еще не завершены все экспертизы, вряд ли Архиерейский Собор будет принимать какое-то решение. Возможно, архиереев ознакомят с предварительными результатами экспертиз, как ознакомили с ними членов Священного Синода в июне сего года. Хотелось бы надеяться, что к 100-летней годовщине злодейского убийства царской семьи и их слуг, то есть к июлю 2018 года, появится ясность в этом вопросе", — сказал Степанов.

При этом он отметил, что завершение экспертиз — это только "завершение научно-следственной части этого процесса". "А дальше, если это и в самом деле мощи святых Царственных страстотерпцев и их слуг, они должны "явить себя" чудесами. У Церкви ведь есть и свой уникальный тысячелетний опыт выявления подлинности мощей. Так что, полагаю, научными экспертизами дело не завершится", — добавил собеседник агентства.

По предварительным данным, в конце ноября — начале декабря в Москве состоится большая научно-практическая конференция с участием экспертов, которая будет транслироваться в прямом эфире на православных телеканалах и в интернете. По мнению Степанова, на данной конференции могут быть обобщены результаты экспертных исследований, и она станет неким итоговым мероприятием.

"Я полагаю, что это и является главной задачей планируемой конференции. Православная общественность из первых уст должна услышать ответы на все волнующие нас вопросы", — сказал эксперт.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Полный текст интервью с Анатолием Степановым читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.

Передача архива семьи Романовых музею-заповеднику «Царское село»
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАрхив Романовых стал самой большой коллекцией документов, связанной с венценосной династией, которая пополнила фонды музея-заповедника "Царское село".Мужчины в военной одежде времен Первой мировой войны у Ратной палаты на территории музея-заповедника Царское село. В музей перед архив семьи Романовых, документы из архива выставлены в экспозиции Россия в Великой войне
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Архив Романовых стал самой большой коллекцией документов, связанной с венценосной династией, которая пополнила фонды музея-заповедника "Царское село".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДокументы из архива императорской семьи выставлены в экспозиции "Россия в Великой войне".Посетители рассматривают документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село и выставленного в экспозиции Россия в Великой войне
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Документы из архива императорской семьи выставлены в экспозиции "Россия в Великой войне".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАрхив Романовых охватывает период с середины 1860 по 1928 годы.Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Архив Романовых охватывает период с середины 1860 по 1928 годы.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ архиве более 200 документов: письма, фотографии, телеграммы и рисунки, связанные с императором Александром III, императрицей Марией Федоровной, великой княгиней Ксенией Александровной, великим князем Михаилом Александровичем, императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной.Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село. Слева - рисунок с изображением царя Михаила Федоровича. Справа - фотография дочери императора Александра III великой княгини Ксении Александровны
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В архиве более 200 документов: письма, фотографии, телеграммы и рисунки, связанные с императором Александром III, императрицей Марией Федоровной, великой княгиней Ксенией Александровной, великим князем Михаилом Александровичем, императором Николаем II и императрицей Александрой Федоровной.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкХранитель музея-заповедника "Царское село" демонстрирует экспонат, переданный музею вместе с архивом семьи Романовых.Хранитель музея-заповедника Царское село демонстрирует экспонат, переданный музею вместе с архивом семьи Романовых
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Хранитель музея-заповедника "Царское село" демонстрирует экспонат, переданный музею вместе с архивом семьи Романовых.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкФотография императора Александра III.Фотография императора Александра III - документ из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фотография императора Александра III.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАрхив включает письма известного историка великого князя Николая Михайловича к князю Георгию Дмитриевичу Шервашидзе, написанные в 1917-1918 годах.Документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Архив включает письма известного историка великого князя Николая Михайловича к князю Георгию Дмитриевичу Шервашидзе, написанные в 1917-1918 годах.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ архив включены 20 фотографий членов династии Романовых, в том числе портреты императрицы Марии Федоровны, императоров Александра III и Николая II, великой княгини Ксении Александровны.Фотографии из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село. Слева: супруга императора Александра III великая княгиня Мария Федоровна, великая княгиня Ксения Александровна и великий князь Александр Михайлович. Справа: великая княгиня Мария Федоровна с детьми Николаем, Георгием и Ксенией
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В архив включены 20 фотографий членов династии Романовых, в том числе портреты императрицы Марии Федоровны, императоров Александра III и Николая II, великой княгини Ксении Александровны.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкФотография супруги императора Александра III Марии Федоровны и ее сестры Александры.Фотография с изображением супруги императора Александра III Марии Федоровны (слева) и ее сестры Александры - документ из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фотография супруги императора Александра III Марии Федоровны и ее сестры Александры.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПисьма и фотография императора Николая II.Документы (письма и фотография императора Николая II) из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село
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Письма и фотография императора Николая II.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОбретение архива стало возможным благодаря помощи Сбербанка России. На выделенные деньги (свыше 5,3 миллиона рублей) удалось выкупить документы в частной коллекции в Лондоне.Посетительница фотографирует документы из архива семьи Романовых, переданного музею-заповеднику Царское село и выставленного в экспозиции Россия в Великой войне
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Обретение архива стало возможным благодаря помощи Сбербанка России. На выделенные деньги (свыше 5,3 миллиона рублей) удалось выкупить документы в частной коллекции в Лондоне.
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