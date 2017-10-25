"Швабе" намерен активно участвовать в работе по цифровизации медицины

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Холдинг "Швабе" проявляет "огромный интерес" к прочно установившейся в России тенденции цифровизации медицины, заявил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

"Над созданием, а также внедрением во врачебную практику новейших технологий и техники сегодня работают наши лучшие специалисты", — сказал он, комментируя участие холдинга в работе проходящего в Санкт-Петербурге Российского национального конгресса кардиологов, на котором "Швабе" демонстрирует телемедицинский комплекс для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает пресс-служба холдинга, участники конгресса-действующие врачи-кардиологи проверят свои силы, "сразившись" с техникой в ЭКГ-скрининге — за одну минуту им предстоит расшифровать кардиограмму пациента наравне с интеллектуальной системой оценки ЭКГ от "Швабе", способной выполнить эту задачу автоматически.

"Комплекс является одной из самых передовых разработок в области цифровизации медицины. Реализация идеи интеллектуальной дуэли между инновационным телемедицинским комплексом и практикующим специалистом покажет возможности и уровень эффективности российских высоких технологий", — отметил Ожгихин.

Пресс-служба отмечает, что комплекс уже функционирует в 14 регионах РФ и Казахстане.

Конгресс проводится с целью реализации государственной политики по модернизации здравоохранения, содействия повышению качества оказания специализированной помощи населению, снижения заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, показатели которых занимают первое место в структуре общей смертности населения России и составляют около 60%.