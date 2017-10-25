Прокуратура требует поставить на учет границы мыса Бурхан на Ольхоне

ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура потребовала от минприроды Иркутской области поставить на кадастровый учет границы памятника природы – мыса Бурхан, расположенного на байкальском острове Ольхон, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Западно-Байкальская межрайонная прокуратура направила в адрес министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области административное исковое заявление с требованием принять меры к постановке на государственный кадастровый учет границ особо охраняемой природной территории регионального значения – мыса Бурхан. Представления об устранении нарушений также направлены в уполномоченные органы исполнительной власти региона и органы местного самоуправления, отмечает пресс-служба областной прокуратуры.

"В ходе проверки установлено, что вследствие неконтролируемой туристической нагрузки на мысе уже происходят необратимые геоморфологические изменения: образуются овраги, карьеры, эрозионные промоины, прогнозируется обрушение скальных пород", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает прокуратура, органы местного самоуправления не принимают меры к соблюдению режима особой охраны. На мысе ведется прокат плавсредств, сотни туристов каждый день забираются на скалы, общественники высаживают здесь саженцы деревьев нехарактерных для данной природной территории пород.

Мыс Бурхан имеет значение не только, как эстетический, сакральный объект, но и как археологический, говорится в сообщении. Здесь найдена стоянка древнего человека, а также более десятка захоронений, относящихся к эпохам неолита и бронзового века. Территория памятника отнесена к ключевым орнитологическим территориям международного значения.