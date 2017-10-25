Здание перинатального центра в Архангельске должно быть сдано до конца года

АРХАНГЕЛЬСК, 25 окт — РИА Новости. Строящееся в Архангельске здание перинатального центра необходимо сдать до конца текущего года, заявил полпред президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, который совместно с губернатором Поморья Игорем Орловым провёл выездное совещание на объекте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Необходимо в максимально короткие сроки завершить строительную часть, чтобы успеть оформить технический паспорт объекта и пройти необходимую процедуру лицензирования перинатального центра уже в этом году", — привели в пресс-службе слова полпреда, подчеркнувшего, что этот социально важный объект необходимо сдать до новогодних праздников.

В настоящее время коробка здания построена, к нему подведены инженерные коммуникации, тепловой контур закрыт, ведётся чистовая отделка помещений и благоустройство, отметили в пресс-службе.

По словам Цуканова, с момента последнего визита в Архангельск в декабре 2016 года на объекте произошли видимые перемены, однако остаются проблемы, среди которых — отсутствие материалов для завершения строительства, недостаточная численность рабочих на объекте, отсутствие графика монтажа медицинского оборудования.

Глава региона, в свою очередь, сообщил, что финансирование строительства перинатального центра обеспечено в полном объёме. Общая стоимость объекта составляет 2,8 миллиарда рублей.

"Сегодня подрядчики нас заверили, что до 4 ноября вся коробка здания готова, тепловой контур закрыт, медтехника будет на объекте. Для ускорения процесса мы наращиваем число рабочих до 370 человек. Рассчитываем, что эти меры позволят обеспечить сдачу строительной части до 25 ноября", — процитировали в пресс-службе слова Орлова.

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