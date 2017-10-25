Лотерейными миллионерами стали 53 клиента "Почты России"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 10 миллионов выигрышей на общую сумму свыше одного миллиарда рублей выплачено в отделениях Почты России за 9 месяцев 2017 года, сообщает в среду пресс-служба предприятия.

По данным статистики, которую приводит пресс-служба, в текущем году продажа государственных лотерей в почтовых отделениях увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68%.

"Пятьдесят три билета, приобретённые в отделениях Почты России, сделали своих владельцев миллионерами. Из них: 15 выигрышей номиналом от 1 до 1,5 миллионов рублей, 32 билета с выигрышем от 1,5 до 3 миллионов, четыре выигрыша от 3 до 5 миллионов и два выигрыша свыше 9 миллионов рублей", — информирует Почта России.

Больше всего крупных призов было получено в Самарской области — 8 победителей, 7 человек получили свои крупные выигрыши в Республике Татарстан, по 6 победителей в Иркутской области, Москве и Санкт-Петербурге.