Почти 50 миллионов россиян привились от гриппа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Около 48,8 миллиона человек привито от гриппа в России, это составляет 33,5% от численности населения страны, сообщается на сайт Роспотребнадзора.
27.5%Поддерживаю, от этого зависит здоровье и других детей
57.3%Родители вправе сами решать, какие прививки нужны их детям
15.2%Не думаю, что штрафы помогут
По информации Европейского регионального бюро ВОЗ во всех странах Европейского региона активность гриппа остается на низких уровнях, отмечаются единичные находки вирусов гриппа.
Согласно сообщению, на 42-й неделе (16-22 октября) на территории РФ отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Незначительное превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в трех субъектах страны, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту — в двух городах.
Отмечается, что среди детей в возрасте 0-2 года превышение недельного порога заболеваемости отмечено в одном субъекте, среди детей 3-6 лет — в двух субъектах, в возрастной группе 7-14 лет — в трех субъектах, среди лиц старше 15 лет — в двух субъектах.