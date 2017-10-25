Почти 50 миллионов россиян привились от гриппа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Около 48,8 миллиона человек привито от гриппа в России, это составляет 33,5% от численности населения страны, сообщается на сайт Роспотребнадзора.

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"Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации, на 20 октября суммарно привито 48,8 миллиона человек (33,5% от численности населения). Среди них 13,6 миллиона детей, 132 тысячи беременных женщин, за счет средств работодателей — 2,7 миллиона человек", — говорится в сообщении.

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ во всех странах Европейского региона активность гриппа остается на низких уровнях, отмечаются единичные находки вирусов гриппа.

Согласно сообщению, на 42-й неделе (16-22 октября) на территории РФ отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Незначительное превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в трех субъектах страны, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту — в двух городах.

Отмечается, что среди детей в возрасте 0-2 года превышение недельного порога заболеваемости отмечено в одном субъекте, среди детей 3-6 лет — в двух субъектах, в возрастной группе 7-14 лет — в трех субъектах, среди лиц старше 15 лет — в двух субъектах.