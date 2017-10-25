Историк рассказал о найденных в 2007 году "екатеринбургских останках"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Сергей Стефанов. Тела, как полагают некоторые, цесаревича Алексия и великой княжны Марии, останки которых были найдены в 2007 году под Екатеринбургом, были сожжены после убийства; в результате же проведенных первоначальных экспертиз или просто "из-за разгильдяйства" от этих останков сейчас осталось лишь 70 граммов костей, сообщил в интервью РИА Новости исследователь обстоятельств гибели царской семьи, историк и общественный деятель Анатолий Степанов.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в Поросенковом логе под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон); в 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).

"Два тела, останки которых были найдены в 2007 году, были сожжены. От этих тел осталось только 170 грамм костей, а после проведенных в 2007 году экспертиз — а некоторые полагают, что и просто из-за разгильдяйства — сейчас осталось только 70 грамм", — сказал Степанов.

По его словам, есть данные, что генетикам все же удалось взять "чистый" материал для экспертиз этих останков. "А вот антрополог Денис Пежемский может только утверждать по анализу сохранившихся костей, что это останки уже сформировавшейся девушки и ребенка, чей возраст и пол он определить не может", — добавил собеседник агентства.

Останки, предположительно, царской семьи, обнаруженные в Поросенковом логе, были захоронены в 1998 году усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых.

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