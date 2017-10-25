Историк рассказал о найденных в 2007 году "екатеринбургских останках"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Сергей Стефанов. Тела, как полагают некоторые, цесаревича Алексия и великой княжны Марии, останки которых были найдены в 2007 году под Екатеринбургом, были сожжены после убийства; в результате же проведенных первоначальных экспертиз или просто "из-за разгильдяйства" от этих останков сейчас осталось лишь 70 граммов костей, сообщил в интервью РИА Новости исследователь обстоятельств гибели царской семьи, историк и общественный деятель Анатолий Степанов.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было обнаружено захоронение в Поросенковом логе под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы и трех дочерей, великих княжон); в 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).
"Два тела, останки которых были найдены в 2007 году, были сожжены. От этих тел осталось только 170 грамм костей, а после проведенных в 2007 году экспертиз — а некоторые полагают, что и просто из-за разгильдяйства — сейчас осталось только 70 грамм", — сказал Степанов.
По его словам, есть данные, что генетикам все же удалось взять "чистый" материал для экспертиз этих останков. "А вот антрополог Денис Пежемский может только утверждать по анализу сохранившихся костей, что это останки уже сформировавшейся девушки и ребенка, чей возраст и пол он определить не может", — добавил собеседник агентства.
Останки, предположительно, царской семьи, обнаруженные в Поросенковом логе, были захоронены в 1998 году усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых.
Полный текст интервью с Анатолием Степановым читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.
То, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии.
То, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться.
Формально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года.
Повседневной одеждой низложенного Николая оставалась военная форма. В остальном же он и его семья были на первых порах предоставлены сами себе.
Никто, глядя на фотографии семейства Романовых, не смог бы в революционные годы сказать, что они чем-то выделяются из общей массы людей.
На лице Николая Александровича в 1917 году редко можно было - по понятным причинам - видеть улыбку.
И все-таки спокойная жизнь в одной из бывших резиденций была для бывшей царской семьи нереальным вариантом. Слишком велик для многих борющихся сил был соблазн поднять императора на знамя.
Арест царской семьи произошел практически сразу, 3 марта 1917 года. Вначале, однако, он был домашним, в Царском селе
После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом.
Жизнь в тобольской ссылке была скудной и достаточно унизительной, но все-таки относительно вольной. Хотя покидать пределы дома Николаю и его семейству не разрешалось - только в церковь.
Последним адресом для семьи Романовых оказался екатеринбургский дом купца Ипатьева.
Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат.
A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga.
Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.