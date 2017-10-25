Эксперты изучат "Записку Юровского" о захоронении Романовых

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Сергей Стефанов. Исследователи в рамках исторической экспертизы по делу о "екатеринбургских останках" изучают обстоятельства отречения императора Николая II от престола и подлинность "Записки Юровского" о захоронении Романовых, при этом ряд важных архивов утрачены, сообщил в интервью РИА Новости исследователь обстоятельств гибели царской семьи, историк и общественный деятель Анатолий Степанов.

Согласно законодательству, эксперты не могут разглашать результаты экспертиз до закрытия следственного дела по уголовному преступлению. Тем не менее, в виде исключения отдельные беседы с экспертами, с разрешения Следственного комитета, сейчас публикует церковный портал Православие.ру. Анатолий Степанов уполномочен Патриаршей комиссией по исследованию останков записывать и публиковать беседы с экспертами.

Историческая экспертиза

"Перед историками поставлено огромное количество вопросов, начиная от обстоятельств так называемого отречения государя, заканчивая анализом следственного дела Николая Соколова (с 1919 года вел следствие по делу об убийстве царской семьи — ред.) и различных свидетельств организаторов и участников цареубийства. Историческая экспертиза еще продолжается", — сказал Степанов.

Он отметил, что много вопросов у исследователей вызывает так называемая "Записка Юровского". По его данным, в настоящее время проводится "не только почерковедческая экспертиза, но и автороведческая, призванная ответить на вопрос, причастен ли Юровский к ее составлению, либо записка — дело рук исключительно советского историка (Михаила) Покровского".

"Записка Юровского" — документ, авторство которого приписывают участнику расстрела членов царской семьи Якову Юровскому, который содержит информацию о расстреле и последующем захоронении останков.

"Предпринимается попытка установить по почерку автора надписи двустишия из Генриха Гейне на стене подвала дома Ипатьева (в стихотворении Гейне говорится об убийстве последнего вавилонского царя Валтасара — ред.). Насколько мне известно, новое следствие назначает экспертизы по ходу расследования, если в этом возникает необходимость", — рассказал Степанов.

По его словам, на одном из последних рабочих заседаний глава СК РФ Александр Бастрыкин также попросил судмедэкспертов провести экспертизу, которая ответит на вопрос о возможности растворения человеческого тела в серной кислоте.

"Нерешаемые проблемы"

Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то нерешаемые проблемы, которые стоят перед исследователями, собеседник агентства сообщил, что историки, например, "столкнулись с проблемой утраты некоторых архивов, в том числе такого важного источника, как протоколы заседаний президиума Уральского облсовета, где обсуждался вопрос о судьбе царской семьи". Как отметил Степанов, есть версия, что архив пропал во время Невьянского антибольшевистского восстания.

"Другая проблема — наверное, мы никогда не узнаем, о чем договорились главные организаторы (как можно предположить) цареубийства Яков Свердлов и Исаак Голощекин в июле 1918 года, когда Голощекин жил у Свердлова на квартире в Москве во время заседаний V Съезда Советов. Есть и еще ряд вопросов, касающихся реконструкции исторической канвы событий, на которые можно ответить только гадательно", — сказал собеседник агентства.

По отзывам экспертов, добавил он, новое следствие носит более системный характер, назначается много новых экспертиз. "Прежнее следствие уповало главным образом на генетическую экспертизу, и ей уделяло главное внимание. Сегодня проведена, дополнительно к судебно-медицинской, антропологическая экспертиза. Да и генетическая экспертиза организована куда более основательно, генетический материал тщательно шифруется, говорят, даже лично святейшим патриархом, чтобы "комар носа не подточил" (речь идет о нумерации берущихся на экспертизу образцов тканей тел лично патриархом Кириллом — ред.)", — сказал Степанов.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Полный текст интервью с Анатолием Степановым читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.