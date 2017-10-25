Родителям московских школьников расскажут о предпрофессиональном экзамене

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. 25 октября пройдет общегородское онлайн-совещание родителей московских школьников, на котором они смогут узнать о предпрофессиональном экзамене, сообщает сайт mos.ru.

Онлайн-совещание проведет председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Людмила Мясникова. Задать вопросы в режиме онлайн смогут все желающие.

Также в ходе мероприятия, представитель Ассоциации организаций по развитию гуманистической психологии в образовании Анастасия Кузнецова поможет родителям ребенка выбрать кружок для ребенка, а заместитель директора Городского методического центра Андрей Лукутин расскажет о профессиональных учительских конкурсах. Кроме того, участников встречи познакомят с проектом "Профессиональная среда" и родительским клубом "Профессионал".