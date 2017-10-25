Group-IB определила домен, начавший распространение вируса Bad Rabbit

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания Group-IB, занимающаяся расследованиями киберпреступлений, определила доменное имя, откуда началось распространение вируса-шифровальщика BadRabbit. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.
"Расследование показало, что раздача вредоносного ПО проводилась с ресурса 1dnscontrol.com. Доменное имя 1dnscontrol.com имеет IP 5.61.37.209", — говорится в сообщении.
Вирус-шифровальщик BadRabbit в минувший вторник атаковал российские СМИ и компании на Украине. В частности, среди жертв хакеров оказалось российское информационное агентство "Интерфакс" и интернет-газета "Фонтанка". Пострадали также ресурсы Одесского аэропорта, Киевского метрополитена и Министерства инфраструктуры Украины.