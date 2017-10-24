ГД отложила II чтение проекта об информировании о рисках валютных кредитов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Совет Госдумы решил перенести рассмотрение во втором чтении законопроекта, обязывающего банки информировать граждан о повышенных рисках при получении кредитов в иностранной валюте, с 25 октября на более поздний срок без конкретной даты.

Перенос связан с необходимостью уточнения редакции, сообщил РИА Новости председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Изменения, вносимые проектом в закон "О потребительском кредите", дополняют информацию, обязательную к размещению кредитором, сведениями о повышенных рисках заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты кредитов (займов).

Сейчас кредиторы обязаны размещать в местах приема заявок, в том числе в интернете, информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита.

Изменения ко второму чтению

Аксаков ранее пояснял, что ко второму чтению расширяется перечень информации, которую кредиторы должны представить заемщику. В частности, кредитор будет обязан предоставить сведения о дате, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским и ипотечным кредитом, чтобы заемщик понимал, с какой даты у него уже начал "щелкать счетчик" и более ответственно подходил к договору, отмечал депутат.

Кредитор должен будет проинформировать заемщика и о влиянии повышения процентной ставки за пользование кредитом на 1%, чтобы заемщик понимал, каким образом изменение плавающей ставки влияет на размер платежей. Банк должен будет обязательно рассказать заемщику, каким образом плавающая ставка увеличивает или уменьшает размеры его платежей по займу (кредиту).

Помимо этого, кредиторы должны будут предоставлять информацию о полной стоимости кредита не только в процентах, но и в конкретных суммах, в денежном выражении, на первых страницах договора — причем как о ежемесячных платежах, так и о полной стоимости кредита за весь срок его оплаты.

Целая статья из закона об ипотеке перенесена в закон о потребительском кредитовании. Речь идет о том, что все ипотечные кредиты, которые берут физические лица, нужно рассматривать теперь в свете закона о потребительском кредите, а не об ипотеке, пояснял, в свою очередь, первый зампред комитета по финрынку Игорь Дивинский. Этими поправками облегчается участь ипотечных заемщиков и улучшается их положение, подчеркивал депутат.

Принятие законопроекта позволит гражданам более точно оценить риски, возникающие при получении кредитов в иностранной валюте, в том числе обеспеченных ипотекой, и будет способствовать снижению рисков возникновения проблемной задолженности по таким кредитам.