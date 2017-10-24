Минюст подготовил проект концепции регулирования рынка юридической помощи

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Минюст России подготовил и опубликовал для общественного обсуждения проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи в РФ, сообщает во вторник пресс-служба министерства.

Проект представляет собой систему взглядов на приоритетные цели, задачи и направления деятельности по реформированию национального рынка юридических услуг и разрабатывался с привлечением представителей профессионального юридического сообщества – российских юридических компаний, филиалов, представительств и дочерних компаний, международных юридических фирм, профильных средств массовой информации, Федеральной палаты адвокатов РФ. Также принят во внимание зарубежный опыт в сфере регулирования предоставления юридических услуг, отмечает ведомство.

"Опубликованный для обсуждения проект концепции носит предварительный характер и может быть доработан с учетом предложений, высказанных в ходе обсуждения", — заявляет Минюст. Документ разработан во исполнение госпрограммы "Юстиция".