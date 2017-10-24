В Калининграде посетителям зоопарка предложили получить билет за тыкву

КАЛИНИНГРАД, 24 окт — РИА Новости. Посетителям калининградского зоопарка предлагают поменять тыкву на входной билет, сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Калининградский зоопарк объявляет акцию "Тыква за билет!" С 27 октября по 4 ноября вы приносите нам хорошую, не гнилую тыкву размером не меньше футбольного мяча, за это мы даем вам билет почти даром, а детей вообще бесплатно пропускаем. А 4 ноября устраиваем торжественное скармливание принесенных тыкв нашим животным", — сказала Михайлова.

Она рассказала, что для животных богатая витаминами и микроэлементами тыква является универсальным продуктом, который включен в рацион копытных животных, птиц, медведей, капибар, обезьян, бегемотов, слона и других. Причем, по словам Михайловой, некоторым животным тыкву не просто режут, а начиняют угощениями.

"Например, медведям, устраивают целый квест по добыванию из тыквы ягод и прочих угощений. Медведь сначала с огромным удовольствием съедает "начинку", а потом и саму тыкву. Крупным кошкам ее начиняют мясом. Для таких животных сама тыква служит не столько пищей, сколько способом обогащения среды. Такая "задачка" позволяет хищникам использовать свои природные навыки и умения и получить новые впечатления", — рассказала сотрудник зоопарка.

Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было 900 животных 260 видов. После Второй мировой войны зоопарк открылся для посетителей только в 1947 году. Сейчас в коллекции почти 2 тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.