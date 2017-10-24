В Калининграде посетителям зоопарка предложили получить билет за тыкву

КАЛИНИНГРАД, 24 окт — РИА Новости. Посетителям калининградского зоопарка предлагают поменять тыкву на входной билет, сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
Она рассказала, что для животных богатая витаминами и микроэлементами тыква является универсальным продуктом, который включен в рацион копытных животных, птиц, медведей, капибар, обезьян, бегемотов, слона и других. Причем, по словам Михайловой, некоторым животным тыкву не просто режут, а начиняют угощениями.
"Например, медведям, устраивают целый квест по добыванию из тыквы ягод и прочих угощений. Медведь сначала с огромным удовольствием съедает "начинку", а потом и саму тыкву. Крупным кошкам ее начиняют мясом. Для таких животных сама тыква служит не столько пищей, сколько способом обогащения среды. Такая "задачка" позволяет хищникам использовать свои природные навыки и умения и получить новые впечатления", — рассказала сотрудник зоопарка.