Патрушев рассказал о системе интеллектуального видеонаблюдения

БАРНАУЛ, 24 окт — РИА Новости. Для повышения общественной безопасности на улицах необходимо уделить особое внимание внедрению системы интеллектуального видеонаблюдения, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"С целью повышения уровня общественной безопасности на улицах, в местах массового пребывания граждан необходимо активизировать работу по развитию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Уделить особое внимание внедрению системы интеллектуального видеонаблюдения, а также расширению применения системы автоматизированной фиксации правонарушений в области дорожного движения", — сказал Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Барнауле выездное совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе (СФО). Оно проходит с участием полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, глав субъектов федерации, входящих в состав округа, представителей федеральных министерств и ведомств.

В повестке совещания — обсуждение дополнительных мер по профилактике правонарушений, принимаемых органами государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления; вопросы экологической безопасности при обращении с отходами потребления и тематика декриминализации данной сферы в регионах СФО.