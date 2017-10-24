Слепнев: проектный подход станет карьерным лифтом для молодых госслужащих

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Проектный подход в 2018 году станет базовым инструментом для ведомств в реализации госпрограмм по образованию, здравоохранению, жилью, транспорту и сельскому хозяйству, сообщил РИА Новости замруководителя аппарата правительства — директор департамента проектной деятельности Андрей Слепнев.

Он отметил, что одна из целей внедрения проектного подхода — кадровое обновление, он должен привлекать в ведомства молодых и активных специалистов.

Слепнев рассказал, что принято решение по пяти пилотным госпрограммам — по образованию, здравоохранению, жилью, транспорту и сельскому хозяйству, со следующего года практически вся работа ведомств по этим сферам будет переведена на проектный подход.

"Это становится фактически одним из базовых инструментов работы. Не только по приоритетным проектам, а вообще в целом по отраслевой работе", — пояснил Слепнев.

Ведомства — лидеры

Слепнев отметил, что в числе ведомств-лидеров, тех, кто наиболее четко реализует проектный подход и инструменты в практической работе, — Минтранс и Минстрой.

"У них программы очень объемные, включают в себя регионы, не только федеральный уровень, и муниципалитеты даже", — пояснил он.

Он рассказал, что к весне департамент проектной деятельности правительства планирует подготовить индекс зрелости проектного управления.

"По этому индексу сейчас уже у нас проведена пилотная оценка двух ведомств и двух регионов. Так, чтобы посмотреть, попробовать, настроить показатели. К весне мы проведем эту работу полностью по всем ведомствам-участникам приоритетных проектов и, возможно, по широкому перечню участников. Потому что есть ответственные исполнители, а есть соисполнители. Там шире круг получается — порядка 20 ведомств. Тогда можно будет точно сказать, кто лучше, кто хуже. На базе понятной системы оценки и критериев", — пояснил Слепнев.

Кадровые перемены

Слепнев рассказал, что некоторые чиновники сопротивляются внедрению проектного подхода по разным причинам.

"Потому что надо доказывать свою эффективность и какие-то результаты давать. Ну что? Как говорится, учим, стимулируем, формируем команды", — пояснил он.

Слепнев рассказал, что в перспективе внедрение таких инструментов влияет на кадровый состав: те, кто не вписывается в новую схему, ищут себе другие места работы. По его словам, одна из целей запуска проектного подхода — кадровые перемены на госслужбе.

Шанс для молодых

Слепнев отметил, что проектная работа дает шанс молодым и активным специалистам показать себя.

"Для молодых людей, активных, — это реальный карьерный лифт. Не дожидаться, когда там у тебя начальник отдела на пенсию уйдет и у тебя откроется шанс. А здесь ты можешь проявиться конкретно. Заявил идею, сделал ее, реализовал. У тебя получился уже конкретный кейс, и ты получаешь карьерную перспективу. Поэтому много таких людей, которые заинтересованы и которым нравится работать в проектной сфере", — рассказал он.

"Все люди делятся у нас, как говорится, на процессников и на проектников. Они от природы так разделяются. Некоторые более заточены на результаты, и им интересно. И таких людей в госорганах работает очень много. Даже, я скажу, нисколько не меньше, чем в бизнесе. Тех, для которых важна реализация идей, кому важен масштаб работы. Конечно, зарплата для всех важна, но работа должна быть интересной, импонирующей", — рассказал Слепнев.

XVI Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации" пройдет в Петербурге 23 и 24 октября. РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.