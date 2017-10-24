В Тамбовской области строятся две новые школы и реконструируются еще три

ТАМБОВ, 24 окт — РИА Новости. В Тамбовской области строятся две новые школы и капитально ремонтируются с созданием дополнительных учебных мест еще три образовательных учреждения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, несмотря на сокращение поступления средств федерального бюджета, в этом году Тамбовская область взяла на себя повышенные обязательства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту пяти объектов образования на 2475 мест.

"Начато строительство школ в Рассказово на 900 ученических мест и в Мичуринске — на 1275 мест. Кроме того, до конца этого года будут введены в строй три капитально отремонтированных школы, в которых дополнительно появятся 300 ученических мест", — приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Тамбовской области Натальи Астафьевой.

Вице-губернатор подчеркнула, что в целом в Тамбовской области к 2025 году запланировано построить около 30 школ. Новые учебные места, отвечающие всем современным требованиям, создаются в рамках соответствующей региональной программы.

"В этом году уже открылся уникальный образовательный комплекс "Школа Сколково — Тамбов", рассчитанный на 2425 учащихся", — отметила Астафьева.

В пресс-службе добавили, что обновление образовательной инфраструктуры региона находится под контролем главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. "По его поручению курирующие сферы образования и строительства вице-губернаторы регулярно проводят выездные совещания на строительных площадках. Так, сегодня был проинспектирован ход проведения строительных работ по возведению школы в Мичуринске на 1275 ученических мест, а вчера — по реконструкции и расширению Оборонинской школы в Мордовском районе", — заключил собеседник агентства.

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