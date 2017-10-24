Голодец призвала решить проблему с переводом тяжелобольных детей домой

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец призвала решить проблему с обеспечением тяжелобольных детей медицинским оборудованием для того, чтобы они могли находиться дома с семьей.

"Проблема с точки зрения организации не требует таких сложных документов — вам нужно решить вопрос о предоставлении семье аппарата (искусственной вентиляции легких), об обучении кого-либо из родственников и о сопровождении этой ситуации бригадой реанимации или медицинской помощью. Больше ничего не надо. Больше года вы не можете решить этот вопрос", — сказала Голодец на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она также отметила, что для детей и их родных это очень важная мера.

На вопрос вице-премьера о том, есть ли сейчас проблемы с предоставлением аппаратов, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой ответил, что "сказать однозначно, есть или нет, невозможно".

Он добавил, что финансирование нередко осуществляется "по остаточному принципу". "У нас финансирование данного вида медицинской помощи осуществляется за счет средств субъектов… Недостаточно средств на приобретение аппаратов и расходных материалов", — заявил он.

Краевой также сообщил, что в настоящий момент 12 аппаратов выдано в семьи за счет средств федерального бюджета, 20 закуплено, а нужно 400. По его словам, проблемой, кроме того, является обучение родственников.

Голодец в свою очередь предложила обязать регионы закупать аппараты. Она также распорядилась дать поручение Росздравнадзору, чтобы ведомство оперативно подготовило данные о том, сколько аппаратов необходимо иметь в резерве, сколько их должно быть предоставлено населению и в какие сроки это можно решить.

"Мы освобождаем места в реанимации… Это для вас прямая выгода. И питание и все-все происходит на дому, родственники берут на себя эти проблемы", — добавила вице-премьер.

В свою очередь руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения города Москвы Анна Федермессер сообщила, что при подсчете всех затрат на помощь тяжелобольным пациентам можно сделать вывод о колоссальной экономии бюджетных средств при переводе даже части из них на домашний уход.

"Если бы эти люди, даже 30%, оказались бы дома, то сумма экономии бюджетных средств составила бы 46 миллиардов рублей в год", — сказала она. Однако Голодец подвергла сомнению точность таких данных.

Федермессер добавила, что полноценный перевод пациентов на домашний уход потребует изменений в ряде законов, в частности, внесения поправки об обеспечении лекарственными препаратами амбулаторно.

"Я прошу набрать темп в продвижении этой темы… Я прошу в течение месяца привести в порядок всю статистику, это самое простое, у нас статистика ведется по каждому пациенту", — сказала вице-премьер.