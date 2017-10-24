Топилин рассказал об механизмах устройства престарелых в замещающие семьи

БРЯНСК, 24 окт — РИА Новости. Механизмы устройства инвалидов и престарелых людей в замещающие семьи в России разработаны и способны обеспечить каждого нуждающегося в помощи пенсионера, рассказал журналистам глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе рабочей поездки по Курской области.

Вопрос социального сопровождения инвалидов и людей престарелого возраста, которые остались без помощи родственников, в числе других тем обсуждался в ходе поездки.

По словам министра, сейчас семьи могут заботиться о пожилом человеке, используя разные механизмы. Один из них — опека недееспособных граждан, эти вопросы урегулированы законодательством. Достаточно новой формой работы являются замещающие семьи, где уход за не родным человеком осуществляется на основе гражданского договора.

"Во втором случае тоже контроль социальных служб может быть, здесь законодательством все предусмотрено. Просто нужно внимательно к этим сюжетам относиться. Вопрос в том, исполняется ли законодательство или нет, до всех ли мы добираемся, кому нужна помощь или нет? Мои коллеги в Курской области сказали, они считают, что до всех почти", — сказал Топилин.

Он отметил, что все эти семьи находятся в реестре по предоставлению государственных услуг и работа с ними выстроена государством.