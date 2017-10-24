Новую методику установления инвалидности детям могут внедрить с 2019 года

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Новая методика установления инвалидности детям, апробация которой завершается в Смоленской и Воронежской областях, может быть внедрена во всех регионах с 2019 года, сообщил журналистам во вторник в ходе своей рабочей поездки в Курскую область глава Минтруда Максим Топилин.

"Сейчас у нас вообще практически нет обращений по поводу правильности или неправильности назначения инвалидизации…. Мы сейчас в Воронежской области и в Смоленской области завершаем в этом году апробацию новой методики, где мы будем уточнять все подходы к признанию, к приданию статуса "ребенок-инвалид", и в течение следующего года будем апробировать эту методику во всех регионах вместе с общественными организациями, — с тем, чтобы не было каких-то неточностей и так далее. Чтобы общественные организации, родительские сообщество это посмотрело, и с 2019 года предполагаем ее уже внедрять", — сказал Топилин.

Глава Минтруда отметил, что наличие у ребенка отклонений не обязательно должно стать поводом для получения им инвалидности.

"Вы знаете, очень часто мы воспринимаем инвалидность как возможность получения доступа к каким-то социальным благам. В этом и проблема. Поэтому, мне кажется, что если у ребенка есть какие-либо отклонения, совершенно необязательно это должно вести к инвалидизации. Даже было бы, наверное, гораздо более правильным не устанавливать этот статус, а нормально оказывать ему медицинскую помощь или социальную помощь", — сказал Топилин.

По его словам, для этого реализуется программа "Ранняя помощь", которая предполагает "консолидацию всех видов услуг" для семьи, где есть ребенок с отклонениями, не ведущими к инвалидности и не требующими ее установления.

"Чтобы у него (ребенка) появился соответствующий сопровождающий, соответствующий человек, который будет вот этот комплекс услуг для семьи координировать. То есть, вот через такое сопровождение, при ранних выявлениях, мы хотим эту систему перестраивать. Еще раз повторю — функция: не получение инвалидности, все наоборот", — сказал глава Минтруда.