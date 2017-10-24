ФСИН хочет увеличить нормы жилплощади для заключенных женщин с детьми

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России хочет увеличить до 12 квадратных метров нормы жилой площади для заключенных женщин с детьми, сообщил во вторник начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Приклонский.

"В Минюст России направлено предложение о рассмотрении возможности изменений в законодательство для установления нормы для женщин, имеющих при себе детей, в 12 квадратных метров", — сказал Приклонский на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.