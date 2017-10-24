В Севастополе восемь детсадов, школ и больниц остаются без тепла

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил разобраться с отсутствием теплоснабжения в восьми детских садах, школах и больницах города после начала отопительного сезона.

Поручение было дано губернатором директору департамента городского хозяйства Михаилу Тарасову в ходе аппаратного совещания в правительстве.

"Отопительный сезон в Севастополе начался 16 октября. Несмотря на это, в четыре детских сада, две школы и два медучреждения тепло не подается. Это недопустимо", — сказал Овсяников.

Овсянников отметил, что причины срыва отопительного сезона в социальных учреждениях связаны с неоконченным ремонтом на магистральных теплосетях. "У "Севтеплоэнерго" было достаточно времени, чтобы закончить все ремонтные работы", — сказал Овсянников.

В Севастополе, по данным властей, действуют 118 котельных, обеспечивающих теплом более 2,5 тысячи домов, 75 детских садов, 84 учебных заведения, 42 больницы и поликлиники.

Отопительный сезон в республике Крым, по словам властей региона, был начат на этой неделе в отдельных регионах полуострова. Из 25 муниципалитетов республики тепло в дома и учреждения обещают подать в 21 регионах уже 25 октября.

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